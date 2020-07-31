В РПЛ объяснили выбор «ВЭБ Арены» в качестве стадиона для проведения матча за Суперкубок

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В Российской премьер-лиге (РПЛ) объяснили выбор «ВЭБ Арены» в качестве стадиона для проведения матча за Суперкубок страны по футболу.
В РПЛ объяснили выбор «ВЭБ Арены» в качестве стадиона для проведения матча за Суперкубок
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«В качестве возможных арен для проведения матча за Суперкубок России лига рассматривала стадионы в Саранске, Калининграде, Санкт-Петербурге, а также «РЖД Арену» и «ВЭБ Арену». Мы выбрали нейтральный стадион, у которого есть опыт проведения матчей в новых условиях — это стало преимуществом из-за сжатых сроков подготовки к игре. К тому же «ВЭБ Арена» ещё ни разу не принимала матч за Суперкубок России. Немаловажную роль сыграло то, что в Москве разрешили увеличить заполняемость стадионов — до 50% от общей вместимости с учётом социального дистанцирования», — приводит слова пресс-службы РПЛ «Чемпионат».

В матче за Суперкубок России сыграют петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». Встреча состоится 7 августа в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

«Зенит» в минувшем сезоне стал чемпионом России, набрав 72 очка по итогам 30 туров. Также сине-бело-голубые выиграли Кубок России по футболу, в финале одолев подмосковные «Химки» (1:0).

«Локомотив» занял второе место в Российской премьер-лиге.

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