Менеджер Исмаилова назвал гонорар бойца за поединок с Александром Емельяненко

Азамат Бостанов, менеджер российского бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова, рассказал о гонораре своего клиента за поединок с Александром Емельяненко.

«Мы не будем опираться на какие-то источники и утверждать, что это истина в последней инстанции, но, насколько мне кажется, это сумма около десяти миллионов рублей каждому бойцу. Я вчера, когда спать лёг, мне приснилось, что это по десять миллионов. Сегодня проснулся, не забыл сумму и вам сказал. Когда снова лягу спать, забуду её, как будто этого не было», — заявил Бостанов на YouTube-канале «Вестник MMA».

Исмаилов одержал победу над Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде на турнире ACA 107 в Сочи.

Для Исмаилова эта победа стала 16-й в MMA при двух поражениях и одной ничьей. Емельяненко потерпел восьмое поражение в карьере при 28 победах и одной ничьей.

Ранее Исмаилов пожелал скорейшего выздоровления Александру Емельяненко.