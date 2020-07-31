Футбольный агент Маньяков намекнул на переход своего клиента в «Спартак»

Футбольный агент Александр Маньяков намекнул, что один из его клиентов в ближайшее время может перейти в московский «Спартак».

«Один из наших клиентов прибыл в Москву. Говорит, нравится вид из окна», — написал Маньяков в своём Telegram-канале, опубликовав фото из окна с видом на домашний стадион красно-белых «Открытие Арена».

Маньяков представляет интересы хавбека «Уфы» Даниила Фомина. До этого в прессе появилась информация об интересе к игроку со стороны «Спартака».

Ранее генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов вновь высказался о возможном переходе Александра Кокорина.