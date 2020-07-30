СМИ: Ширко может стать новым спортивным директором «Химок»

Известный в прошлом форвард «Спартака», «Торпедо» и сборной России Александр Ширко может стать новым спортивным директором «Химок».

Об этом информирует «Спорт-Экспресс».

В четверг подмосковный клуб объявил о назначении на этот пост Сергея Егорова, который пришёл на смену Дмитрию Ульянову. Однако уже через несколько часов в «Химках» передумали, убрав соответствующую новость с сайта.

По информации Metaratings.ru, причиной такого решения послужило незакрытое уголовное дело, возбуждённое в отношении Егорова в Казахстане в период его работы в карагандинском «Шахтёре».

Ранее сообщалось, что «Химки» объявили о назначении Александра Зайцева на пост генерального директора.