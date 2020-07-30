Готовящийся дебютировать в UFC Валиев рассказал, как перенёс коронавирус

Российский боец Тимур Валиев, 2 августа готовящийся дебютировать в UFC, рассказал о проблемах из-за коронавируса.

По словам спортсмена, тест на антитела показал, что он переболел COVID-19.

«Всё-таки меня зацепило, да. Было так: один день я температурил, а ещё десять дней не чувствовал запахов и вкуса. Но ничего серьёзного не было. По маминым указаниям супруга всё сделала. Выпил четыре литра шиповника, и отпустило», — цитирует Валиева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Валиев прокомментировал конфликт обладателя пояса в легчайшем весе Петра Яна и экс-чемпиона тяжёлого дивизиона Андрея Орловского.