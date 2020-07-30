Кечинов: Кокорин в неплохой форме после того, что с ним произошло

Многократный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал вероятный переход форварда Александра Кокорина к красно-белым.

По мнению ветерана, «играть за Сочи» и за одного из лидеров — разные вещи», потому что команды «решают совсем разные задачи». Он также задался вопросом, готов ли Кокорин к серьёзным вызовам после того, что с ним произошло.

«Выбор за ним. Но можно лишь констатировать, что он в неплохой форме после того, что с ним происходило. Кокорин может и обыграть, и отдать, и убежать. В принципе, всё при нём», — приводит слова Кечинова «Р-Спорт».

Ранее СМИ сообщали, что Кокорин прибыл в Москву и согласовывает последние детали контракта со «Спартаком».