Кечинов: Кокорин в неплохой форме после того, что с ним произошло

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Многократный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал вероятный переход форварда Александра Кокорина к красно-белым.
Кечинов: Кокорин в неплохой форме после того, что с ним произошло
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press

По мнению ветерана, «играть за Сочи» и за одного из лидеров — разные вещи», потому что команды «решают совсем разные задачи». Он также задался вопросом, готов ли Кокорин к серьёзным вызовам после того, что с ним произошло.

«Выбор за ним. Но можно лишь констатировать, что он в неплохой форме после того, что с ним происходило. Кокорин может и обыграть, и отдать, и убежать. В принципе, всё при нём», — приводит слова Кечинова «Р-Спорт».

Ранее СМИ сообщали, что Кокорин прибыл в Москву и согласовывает последние детали контракта со «Спартаком».

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