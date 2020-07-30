РФС объявил о старте женской Суперлиги по футболу

Российский футбольный союз (РФС) анонсировал старт чемпионата страны по футболу среди женских команд.

Как сообщает официальный сайт РФС, в сезоне-2020 женский чемпионат страны получил новое название, логотип и фирменный стиль. Отныне турнир называется Суперлига. В чемпионате примут участие восемь команд — ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», «Чертаново», «Рязань-ВДВ», «Звезда-2005» и«Енисей».

Первый тур Суперлиги состоится 1 августа. Турнир пройдёт в два круга, за четыре месяца клубы сыграют 14 туров.

Ранее сообщалось, что Глушаков состоит в отношениях с футболисткой ЦСКА Коваленко.