РФС объявил о старте женской Суперлиги по футболу

Короткая ссылка
Российский футбольный союз (РФС) анонсировал старт чемпионата страны по футболу среди женских команд.
РФС объявил о старте женской Суперлиги по футболу
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт РФС, в сезоне-2020 женский чемпионат страны получил новое название, логотип и фирменный стиль. Отныне турнир называется Суперлига. В чемпионате примут участие восемь команд — ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», «Чертаново», «Рязань-ВДВ», «Звезда-2005» и«Енисей».  

Первый тур Суперлиги состоится 1 августа. Турнир пройдёт в два круга, за четыре месяца клубы сыграют 14 туров.

Ранее сообщалось, что Глушаков состоит в отношениях с футболисткой ЦСКА Коваленко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить