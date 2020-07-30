Экс-футболист «Барселоны» Хави вылечился от коронавируса

Бывший футболист испанской «Барселоны», а ныне главный тренер катарского клуба «Аль-Садд» Хави Эрнандес сообщил, что вылечился от коронавируса.

«Большое спасибо за все сообщения и проявления любви в эти дни. Хочу поделиться с вами тем, что я выздоровел и вернулся домой к своей семье и команде», — написал Хави в своём Instagram.

40-летний Хави 17 лет выступал за «Барселону». Заключительные четыре года карьеры испанец провёл в «Аль-Садде», который и возглавил после того, как повесил бутсы на гвоздь.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Барселоны» Хави заболел коронавирусом.