Россиянин Свидлер вышел в полуфинал шахматного онлайн-турнира

Короткая ссылка
Российский шахматист Пётр Свидлер вышел в полуфинал онлайн-турнира Legends of Chess.
Россиянин Свидлер вышел в полуфинал шахматного онлайн-турнира
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

В матче заключительного дня предварительного этапа Свидлер проиграл представителю Нидерландов Анишу Гири со счетом 1,5:2,5, что не помешало ему набрать 14 очков и выйти в полуфинал.

Кроме него, из россиян в дальнейшую стадию вышел Ян Непомнящий с 20 очками. В последнем туре он уступил Борису Гельфанду из Израиля в «армагеддоне» — 2:3.

Таким образом, Свидлер в полуфинале сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном (25 очков по итогам группового этапа), а Непомнящий — с Гири. 

Ранее сообщалось, что Александра Костенюк уступила украинке Анне Ушениной в суперфинале онлайн-турнира по быстрым шахматам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить