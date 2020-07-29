Россиянин Свидлер вышел в полуфинал шахматного онлайн-турнира

Российский шахматист Пётр Свидлер вышел в полуфинал онлайн-турнира Legends of Chess.

В матче заключительного дня предварительного этапа Свидлер проиграл представителю Нидерландов Анишу Гири со счетом 1,5:2,5, что не помешало ему набрать 14 очков и выйти в полуфинал.

Кроме него, из россиян в дальнейшую стадию вышел Ян Непомнящий с 20 очками. В последнем туре он уступил Борису Гельфанду из Израиля в «армагеддоне» — 2:3.

Таким образом, Свидлер в полуфинале сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном (25 очков по итогам группового этапа), а Непомнящий — с Гири.

Ранее сообщалось, что Александра Костенюк уступила украинке Анне Ушениной в суперфинале онлайн-турнира по быстрым шахматам.