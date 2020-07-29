Ривалдо считает, что Неймар способен несколько раз выиграть «Золотой мяч»

Бывший футболист сборной Бразилии Ривалдо выразил мнение, что форвард национальной команды и французского ПСЖ Неймар способен несколько раз выиграть «Золотой мяч», который вручается лучшему футболисту года в мире по версии France Football.

«Неймара хвалят за то, насколько он сосредоточен на футболе. Его отношение может быть хорошим знаком для ПСЖ перед возобновлением Лиги чемпионов. Ему уже 28 лет, поэтому, возможно, он почувствовал, что пришло время снова стать тем невероятным игроком, который мог бы легко претендовать на завоевание «Золотого мяча» два или три раза», — цитирует Ривалдо Betfair.

Он отметил, что Неймар, несмотря на свою популярность, в основном только благодаря игре на поле. По словам Ривалдо, ему очень хочется, чтобы его соотечественник стал лучшим футболистом мира.

Ранее гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок Франции.