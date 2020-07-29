Три очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Флориду»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала крупную победу над «Флоридой Пантерз» в контрольном матче в преддверии возобновления сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу «Лайтнинг».

В составе «Тампы» дублями отметились российский форвард Никита Кучеров и Брейден Пойнт, а также отличился Люк Шенн.

Кроме того, Кучеров сделал одну результативную передачу, а его соотечественник и одноклубник Михаил Сергачёв также отметился голевым пасом.

Сезон НХЛ возобновится сразу с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли и пройдёт в Торонто и Эдмонтоне. В плей-офф сыграют 24 команды.

Ранее сообщалось, что в НХЛ не обнаружено новых случаев заболевания COVID-19 перед возобновлением сезона.