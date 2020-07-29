Источник: «Локомотив» подпишет футболиста «Бордо» Камано за €7 млн

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Вингер «Бордо» Франсуа Камано в скором времени должен стать игроком московского «Локомотива».
Источник: «Локомотив» подпишет футболиста «Бордо» Камано за €7 млн
  • Reuters

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, переход 24-летнего футболиста был одобрен трансферным комитетом железнодорожников. Сумма трансфера составит порядка €7 млн. В ближайшее время Камано должен подписать четырёхлетний контракт.

В прошлом сезоне вингер сыграл 11 матчей за «Бордо», забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что защитник «Милана» Родригес отказался стать частью сделки по Алексею Миранчуку.

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