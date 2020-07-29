Шлеменко: у Нурмагомедова сейчас отличный стимул и мотивация — делать всё ради отца

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко оценил шансы чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в боях с временным чемпионом дивизиона Джастином Гэтжи и экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях канадцем Жоржем Сен-Пьером.

«Гэтжи попроще будет, чем Сен-Пьер. Лучше сначала подраться с ним и посмотреть, как будет получаться. Нурмагомедов уже возобновил тренировки. Сейчас у него есть отличный стимул и мотивация — делать всё ради отца. Хабиб — это главное дело Абдулманапа Нурмагомедова. Он отдал всю свою жизнь на то, что мы сейчас видим в Хабибе. Потому Хабиб будет достойно продолжать это дело», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

Следующий бой Хабиб Нурмагомедов должен провести 24 октября. Соперником станет Гэтжи.

Ранее Сен-Пьер отреагировал на возможность поединка с Нурмагомедовым.