Министр спорта МО прокомментировал информацию об уходе гендиректора «Химок»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что решение относительно контракта генерального директора ФК «Химки» Василия Иванова пока не принято.

«У нас наступает новый сезон в РПЛ, потому мы сейчас анализируем контракты, в том числе контракт Василия Иванова. Примем решение на этой неделе. Пока его нет. Мы анализируем управленческий состав и проводим все консультации», — цитирует Терюшкова Sport24.

Иванов работает гендиректором «Химок» с 2018 года. В прошлом сезоне команда завоевала путёвку в РПЛ и вышла в финал Кубка России.

Ранее сообщалось, что ФК «Химки» расстался с гендиректором Ивановым.