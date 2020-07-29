Министр спорта МО прокомментировал информацию об уходе гендиректора «Химок»

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Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что решение относительно контракта генерального директора ФК «Химки» Василия Иванова пока не принято.
Министр спорта МО прокомментировал информацию об уходе гендиректора «Химок»
  • © ФК "Химки"

«У нас наступает новый сезон в РПЛ, потому мы сейчас анализируем контракты, в том числе контракт Василия Иванова. Примем решение на этой неделе. Пока его нет. Мы анализируем управленческий состав и проводим все консультации», — цитирует Терюшкова Sport24.

Иванов работает гендиректором «Химок» с 2018 года. В прошлом сезоне команда завоевала путёвку в РПЛ и вышла в финал Кубка России.

Ранее сообщалось, что ФК «Химки» расстался с гендиректором Ивановым.

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