Гэтжи поделился ожиданиями от боя с Нурмагомедовым

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Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи заявил, что будет достойно представлять свою страну и семью в поединке с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Гэтжи поделился ожиданиями от боя с Нурмагомедовым
  • © РИА Новости / Саид Царнаев

«24 октября мне предоставится шанс показать своё предназначение. На кону будет всё, ради чего я работал много лет. Буду представлять свою семью и страну достойно, обещаю», — написал Гэтжи в своём Instagram.

Американец является временным чемпионом UFC в лёгком весе. В бою с Нурмагомедовым, который состоится 24 октября, на кону будет стоять полноценный чемпионский пояс.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов впервые после смерти отца объявил о возвращении к тренировкам.

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