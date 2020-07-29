Гэтжи поделился ожиданиями от боя с Нурмагомедовым

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи заявил, что будет достойно представлять свою страну и семью в поединке с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«24 октября мне предоставится шанс показать своё предназначение. На кону будет всё, ради чего я работал много лет. Буду представлять свою семью и страну достойно, обещаю», — написал Гэтжи в своём Instagram.

Американец является временным чемпионом UFC в лёгком весе. В бою с Нурмагомедовым, который состоится 24 октября, на кону будет стоять полноценный чемпионский пояс.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов впервые после смерти отца объявил о возвращении к тренировкам.