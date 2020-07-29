СМИ: Гайч пройдёт тестирование на коронавирус перед вылетом в Россию

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Форвард аргентинского «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч, который должен перейти в московский футбольный клуб ЦСКА, пройдёт тестирование на коронавирус перед вылетом в Россию.
СМИ: Гайч пройдёт тестирование на коронавирус перед вылетом в Россию
  • Reuters
  • © Kirsty Wigglesworth

Как сообщает TyC Sports, если результат теста будет отрицательным, то игрок вылетит в Россию, где будут улажены последние детали трансфера в ЦСКА.

21-летний Гайч — воспитанник «Сан-Лоренсо», он выступает за основную команду с 2018 года. В его активе семь забитых мячей и одна голевая передача в 27 матчах за клуб из Буэнос-Айреса.

Ранее сообщалось, что испанский клуб пытался перехватить аргентинского футболиста Гайча у ЦСКА.

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