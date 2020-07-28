Осинькин рассказал о тяжёлой ситуации в «Крыльях Советов»

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Новый главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о ситуации в команде после вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ).
Осинькин рассказал о тяжёлой ситуации в «Крыльях Советов»
  • РИА Новости

«Команда находится в сложной ситуации: вылет из РПЛ, новые условия, у многих заканчиваются контракты. Не все игроки хотят оставаться. Понимание того, кто останется, пока ещё поверхностное. Мы в тяжёлой ситуации. Как команда мы не существуем», — сказал Осинькин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он отметил, что на данный момент «Крыльям» надо сплотиться, наметить цель и идти к ней.

«Крылья Советов» заняли 15-е место по итогам сезона РПЛ и вылетели в Футбольную национальную лигу.

Ранее «Крылья Советов» объявили нового главного тренера.

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