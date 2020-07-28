Финал Кубка России по футболу сезона-2020/21 пройдёт 12 мая

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Стало известно, когда состоится матч финала Кубка России по футболу в следующем сезоне.
Финал Кубка России по футболу сезона-2020/21 пройдёт 12 мая
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ), финал пройдёт 12 мая.

При этом место финала ещё не определено.

Матчи группового этапа турнира пройдут с 16 по 17 сентября, с 30 сентября по 1 октября и с 21 по 22 октября. Игры 1/8 финала турнира запланированы на 20—21 февраля 2021 года, четвертьфиналы пройдут 2—3 марта, а полуфиналы — 21—22 апреля.

В минувшем сезоне победителем Кубка России стал «Зенит», одолевший в финале «Химки» (1:0). 

Ранее сообщалось, что РПЛ представила календарь на новый сезон.

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