Финал Кубка России по футболу сезона-2020/21 пройдёт 12 мая

Стало известно, когда состоится матч финала Кубка России по футболу в следующем сезоне.

Как сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ), финал пройдёт 12 мая.

При этом место финала ещё не определено.

Матчи группового этапа турнира пройдут с 16 по 17 сентября, с 30 сентября по 1 октября и с 21 по 22 октября. Игры 1/8 финала турнира запланированы на 20—21 февраля 2021 года, четвертьфиналы пройдут 2—3 марта, а полуфиналы — 21—22 апреля.

В минувшем сезоне победителем Кубка России стал «Зенит», одолевший в финале «Химки» (1:0).

Ранее сообщалось, что РПЛ представила календарь на новый сезон.