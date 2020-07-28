Куличенко вспомнил, как реагировал Сыч на успехи российских легкоатлетов на Играх-1980

Заслуженный тренер СССР по лёгкой атлетике Валерий Куличенко прокомментировал слухи, согласно которым на ОИ-1980 в Москве специально подготовленные служащие «Лужников» во время состязаний копьеметателей настежь открывали противоположные ворота стадиона, чтобы сквозной поток воздуха нёс советские снаряды дальше.

«История красивая, но не думаю, что она реальна. Наверное, таким образом можно добиться преимущества в пару-тройку сантиметров. Но наш Дайнис Кула выиграл тогда у Сергея Макарова более 1,5 м, а тот, в свою очередь, опередил немца Вольфганга Ханиша на 2,92 м. Так что сказки всё это. Другой вопрос, что под конец Игр, когда у советских легкоатлетов было уже под четыре десятка медалей и они продолжали сыпаться, тот же Валентин Сыч смеялся, мол, успокойтесь уже, хватит выигрывать… Мы же просто радовались, понимали, что сделали для страны великое дел», — сказал Куличенко в интервью RT.

Ранее сообщалось, что факел Олимпиады 1980 года в Москве был продан на аукционе.