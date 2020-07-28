Куличенко вспомнил, как реагировал Сыч на успехи российских легкоатлетов на Играх-1980
- РИА Новости
«История красивая, но не думаю, что она реальна. Наверное, таким образом можно добиться преимущества в пару-тройку сантиметров. Но наш Дайнис Кула выиграл тогда у Сергея Макарова более 1,5 м, а тот, в свою очередь, опередил немца Вольфганга Ханиша на 2,92 м. Так что сказки всё это. Другой вопрос, что под конец Игр, когда у советских легкоатлетов было уже под четыре десятка медалей и они продолжали сыпаться, тот же Валентин Сыч смеялся, мол, успокойтесь уже, хватит выигрывать… Мы же просто радовались, понимали, что сделали для страны великое дел», — сказал Куличенко в интервью RT.
Ранее сообщалось, что факел Олимпиады 1980 года в Москве был продан на аукционе.