Экс-футболист «Ливерпуля» Лаллана перешёл в «Брайтон»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана подписал контракт с футбольным клубом «Брайтон энд Хоув Альбион».

Как сообщается на сайте «Брайтона», соглашение с игроком рассчитано на три года. Лаллана перешёл на правах свободного агента, так как он покинул «Ливерпуль» сразу по окончании сезона.

Лаллана выступал за «Ливерпуль» с 2014 года. За это время он провёл в составе мерсисайдцев 178 матчей, в которых забил 22 мяча и отметился 22 результативными передачами.

Ранее «Зенит» объявил о переходе футболиста «Ливерпуля» Деяна Ловрена.