Экс-футболист «Ливерпуля» Лаллана перешёл в «Брайтон»
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Как сообщается на сайте «Брайтона», соглашение с игроком рассчитано на три года. Лаллана перешёл на правах свободного агента, так как он покинул «Ливерпуль» сразу по окончании сезона.
Лаллана выступал за «Ливерпуль» с 2014 года. За это время он провёл в составе мерсисайдцев 178 матчей, в которых забил 22 мяча и отметился 22 результативными передачами.
Ранее «Зенит» объявил о переходе футболиста «Ливерпуля» Деяна Ловрена.