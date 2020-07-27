Экс-футболист «Ливерпуля» Лаллана перешёл в «Брайтон»

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Бывший полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана подписал контракт с футбольным клубом «Брайтон энд Хоув Альбион».
Экс-футболист «Ливерпуля» Лаллана перешёл в «Брайтон»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Как сообщается на сайте «Брайтона», соглашение с игроком рассчитано на три года. Лаллана перешёл на правах свободного агента, так как он покинул «Ливерпуль» сразу по окончании сезона.

Лаллана выступал за «Ливерпуль» с 2014 года. За это время он провёл в составе мерсисайдцев 178 матчей, в которых забил 22 мяча и отметился 22 результативными передачами. 

Ранее «Зенит» объявил о переходе футболиста «Ливерпуля» Деяна Ловрена.

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