Экс-тренер «Динамо» уверен, что Кокорин усилит любой клуб в РПЛ

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о будущем нападающего «Сочи» Александра Кокорина, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту».
Экс-тренер «Динамо» уверен, что Кокорин усилит любой клуб в РПЛ
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

«У Кокорина высокий потенциал. Даже за время выступления в «Сочи» он доказал, что является хорошим нападающим. Когда я с ним работал, он был молодым пацаном, а сейчас это состоявшийся футболист со своим видением ситуации. Никто не знает, каким будет продолжение карьеры. В российском чемпионате Кокорин усилит любой клуб, а в Европе… Там немного другой футбол», — цитирует Силкина РИА Новости.

«Сочи» зимой арендовал Кокорина у «Зенита» до конца сезона. За десять матчей в составе южной команды 29-летний форвард забил семь мячей и сделал три результативные передачи. Его действующий контракт с «Зенитом» истекает по завершении сезона.

Ранее бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин выразил мнение, что Кокорин не останется в РПЛ, если ему важен футбол.

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