Харитонов заявил, что Александр Емельяненко пил за неделю до боя с Исмаиловым

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов заявил, что Александр Емельяненко употреблял алкоголь за неделю до боя с Магомедом Исмаиловым.

«Мне люди говорили, что Емельяненко за неделю до боя пил. Так что ничего нового. Результат боя был очевиден. Если бы не пил, у Маги шансов было бы поменьше. Люди видели, как за неделю до боя он бухал в Marriott. Человек не меняется», — цитирует Харитонова «Чемпионат».

При этом он отметил, что у Емельяненко не было возможности пить, пока он тренировался в Грозном.

«В клубе «Ахмат» коллектив дружный и спортивный. А потом уехал на вольные хлеба в Сочи, расслабился: одна, вторая стопка. А останавливаться он не умеет», — добавил Харитонов.

Исмаилов одержал победу над Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде на турнире ACA 107 в Сочи.

Для Исмаилова эта победа стала 16-й в MMA при двух поражениях и одной ничьей. Емельяненко потерпел восьмое поражение в карьере при 28 победах и одной ничьей.

Ранее Курбан Тайгибов рассказал о состоянии Емельяненко в аэропорту после поединка с Исмаиловым.