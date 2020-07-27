Левин подал в отставку с поста председателя совета директоров «Урала»

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Александр Левин сообщил о своём уходе с постов председателя совета директоров и вице-президента екатеринбургского футбольного клуба «Урал».
Левин подал в отставку с поста председателя совета директоров «Урала»
  • © Александр Левин
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«Мой родной «Урал» не выполнил спортивную задачу на сезон-2019/20, и я принял непростое для себя решение: подать в отставку с поста председателя совета директоров и с должности вице-президента клуба», — написал Левин в своём Facebook.

Левин занимал пост председателя совета директоров «Урала» с 2014 года, должность вице-президента клуба — с 2011 года.

По итогам сезона Российской премьер-лиги «Урал» занял 11-е место, а в Кубке России дошёл до полуфинала, где уступил подмосковным «Химкам».

Ранее сообщалось, что президент «Урала» назвал нового главного тренера команды.

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