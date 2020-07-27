Катар направил письмо в МОК о намерении принять летнюю Олимпиаду-2032

Катар направил письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) о намерении провести в 2032 году летние Олимпийские и Паралимпийские игры.

Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Катара. В прошлом Катар уже претендовал на проведение Олимпиады — в 2016 и 2020 годах. Ранее сообщалось, что МОК рассматривает вариант проведения Игр в Токио без зрителей.