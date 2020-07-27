Роналду: этот титул посвящается всем болельщикам, особенно тем, кто пострадал из-за пандемии

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал завоевание командой титула чемпиона итальянской Серии А.

«Рад завоевать второе подряд чемпионство и продолжать быть частью истории этого великого клуба. Этот титул посвящается всем болельщикам, особенно тем, кто пострадал из-за пандемии, заставшей нас всех врасплох. Это было непросто, но ваши смелость и поддержка давали нам силу, которая была так необходима на финишной прямой чемпионата», — написал Роналду в своём Instagram.

«Ювентус» девятый раз подряд и 36-й раз в истории стал чемпионом Италии. 35-летний португалец играет за туринский клуб с 2018 года, и для него это третий трофей, завоёванный с «Ювентусом».

Ранее сообщалось, что Джанлуиджи Буффон стал рекордсменом по числу титулов в Серии А.