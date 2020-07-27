Роналду: этот титул посвящается всем болельщикам, особенно тем, кто пострадал из-за пандемии

Короткая ссылка
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал завоевание командой титула чемпиона итальянской Серии А.
Роналду: этот титул посвящается всем болельщикам, особенно тем, кто пострадал из-за пандемии
  • Reuters

«Рад завоевать второе подряд чемпионство и продолжать быть частью истории этого великого клуба. Этот титул посвящается всем болельщикам, особенно тем, кто пострадал из-за пандемии, заставшей нас всех врасплох. Это было непросто, но ваши смелость и поддержка давали нам силу, которая была так необходима на финишной прямой чемпионата», — написал Роналду в своём Instagram.

«Ювентус» девятый раз подряд и 36-й раз в истории стал чемпионом Италии. 35-летний португалец играет за туринский клуб с 2018 года, и для него это третий трофей, завоёванный с «Ювентусом».

Ранее сообщалось, что Джанлуиджи Буффон стал рекордсменом по числу титулов в Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить