Арбитр ФИФА Семёнов считает, что VAR негативно влияет на российских судей

Арбитр ФИФА Михаил Семёнов высказал мнение о работе системы видеопомощи судьям (VAR) в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«В связи с тем, что Россия — великое государство, нам VAR противопоказан. У меня впечатление, что с появлением VAR наши главные арбитры перекрестились и перестали соображать, что они делают на поле. У них мысль: «Если что, меня VAR спасёт. Потому я не буду принимать судьбоносных решений». Вы помните моменты, когда арбитр ставил пенальти, а VAR их отменял? Боюсь, вы вообще ни одного не назовёте. Они ждут, когда им в ухо скажут: «Слушай, там пенальти. Иди поставь», — цитирует Семёнова «Спорт день за днем».

После возобновления сезона РПЛ система VAR работала практически на всех матчах турнира.

Ранее в «Спартаке» пошутили по поводу VAR.