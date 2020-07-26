Президент «Ахмата» оценил назначение Талалаева главным тренером клуба

Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера клуба.

«Дорогие друзья! Известный российский специалист Андрей Талалаев назначен главным тренером футбольного клуба «Ахмат». Перед ним поставлены задачи вывести команду на новый уровень. Имея всестороннюю поддержку со стороны моего дорогого брата, главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, и добротный состав, клуб обязан занимать более высокие места, а не бороться за выживание», — написал Даудов на своей странице в Instagram.

По итогам сезона-2019/2020 «Ахмат» занял 15-е место в турнирной таблице Росийской премьер-лиги.

Ранее «Ахмат» объявил о назначении Талалаева.