Малафеев: «Зенит» был на две-три головы сильнее других в этом сезоне

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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о выступлениях петербургского клуба в этом сезоне.
Малафеев: «Зенит» был на две-три головы сильнее других в этом сезоне
  • © РИА Новости / Анна Волкова

«В этом сезоне «Зенит» выглядит явно сильнее всех. «Зенит» и был сильнее на две-три головы, но и оппоненты не доставили хлопот. В следующем сезоне будет намного сложнее и с точки зрения мотивации, и соперники укрепятся. Такого запаса прочности уже не будет. Соперники будут иначе настраиваться на «Зенит». Может, и нужно поменять состав, потому что победами насыщаешься. А тот, кто придёт, захочет доказывать всем свою состоятельность», — заявил Малафеев «Комсомольской правде».

В сезоне-2019/20 «Зенит» стал чемпионом России и завоевал Кубок страны.

Ранее Широков выразил мнение, что Ракицкий должен был быть удалён в финале Кубка России.

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