Давид Сильва: это был мой последний матч в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва покинет клуб по окончании сезона-2019/20.

«Я получил удовольствие, и это был мой последний матч в Премьер-лиге. Но мы должны сосредоточиться на Лиге чемпионов. Конечно, я очень горжусь тем, что выиграл так много титулов, и тем, как мы это сделали. Буду скучать по всему, включая погоду! Я буду скучать по ежедневной работе с этими удивительными людьми. Я не ожидал такого успеха, но благодаря людям здесь и тому, как они относятся к моей семье, это было сделать легче», — цитирует слова Сильвы пресс-служба «Манчестер Сити».

34-летний испанец выступал за «горожан» с 2010 года, став за это время четырёхкратным чемпионом Англии.

Ранее сообщалось, что Де Брёйне повторил рекорд Анри по результативным передачам.