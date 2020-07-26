Президент «Сельты» рассказал, что может помешать клубу выкупить Смолова

Президент испанской «Сельты» Карлос Моуриньо рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно.

«Если у нас будет возможность приобрести Рафинью и Мурильо, мы обязательно ею воспользуемся. Эти трансферы сильно повлияют на наше финансовое положение. У Смолова и Брадарича есть будущее в испанском футболе, но, если мы сможем купить Мурильо и Рафинью, то подписать этих игроков будет очень трудно», — приводит слова Моуриньо Faro de Vigo.

30-летний Смолов перешёл в «Сельту» на правах аренды из «Локомотива» в зимнее трансферное окно. С тех пор он провёл 14 матчей и забил два мяча — «Реалу» и «Барселоне».

Ранее сообщалось, когда Смолов может вернуться в «Локомотив».