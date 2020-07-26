Двукратный обладатель Кубка Гагарина Коньков завершил карьеру

Короткая ссылка
Российский хоккеист Сергей Коньков объявил о своём решении завершить спортивную карьеру.
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Коньков завершил карьеру
  • РИА Новости

«Я принял решение завершить карьеру профессионального хоккеиста. Сейчас завершился один этап моей жизни, но это не означает, что хоккей закончился: хоккей в моём сердце, я останусь в хоккее точно. В каком амплуа, пока не знаю. Время покажет», — написал Коньков в своём Instagram.

38-летний Коньков предыдущий сезон провёл в челябинском «Тракторе». До этого он играл за «Крылья Советов», ЦСКА, «Молот-Прикамье», «Нефтехимик», «Локомотив», «Сибирь», «Адмирал» и московское «Динамо», в составе которого дважды стал обладателем Кубка Гагарина. В общей сложности на его счету 243 (119 + 124) очка в 649 матчах.

Ранее Вячеслав Быков рассказал, что он хотел бы изменить в хоккее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить