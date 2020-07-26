Двукратный обладатель Кубка Гагарина Коньков завершил карьеру

Российский хоккеист Сергей Коньков объявил о своём решении завершить спортивную карьеру.

«Я принял решение завершить карьеру профессионального хоккеиста. Сейчас завершился один этап моей жизни, но это не означает, что хоккей закончился: хоккей в моём сердце, я останусь в хоккее точно. В каком амплуа, пока не знаю. Время покажет», — написал Коньков в своём Instagram.

38-летний Коньков предыдущий сезон провёл в челябинском «Тракторе». До этого он играл за «Крылья Советов», ЦСКА, «Молот-Прикамье», «Нефтехимик», «Локомотив», «Сибирь», «Адмирал» и московское «Динамо», в составе которого дважды стал обладателем Кубка Гагарина. В общей сложности на его счету 243 (119 + 124) очка в 649 матчах.

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