Боксёр Джошуа заявил, что восстановился после травмы колена

Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO британец Энтони Джошуа рассказал о своём самочувствии после травмы колена.

«Колено в идеальном состоянии. Я тренируюсь в нормальном режиме и не прекращал тренировки, даже когда чувствовал боль в колене. Уверен, многие из тех, кто следит за мной в социальных сетях, видели кадры, на которых я сижу. Что ж, теперь я стою», — приводит слова Джошуа Sky Sports.

На 20 июня у Джошуа был запланирован поединок с Кубратом Пулевым, но бой был перенесён на осень из-за пандемии коронавируса.

Ранее Майк Тайсон показал проморолик к бою с Роем Джонсом.