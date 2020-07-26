Боксёр Джошуа заявил, что восстановился после травмы колена
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«Колено в идеальном состоянии. Я тренируюсь в нормальном режиме и не прекращал тренировки, даже когда чувствовал боль в колене. Уверен, многие из тех, кто следит за мной в социальных сетях, видели кадры, на которых я сижу. Что ж, теперь я стою», — приводит слова Джошуа Sky Sports.
На 20 июня у Джошуа был запланирован поединок с Кубратом Пулевым, но бой был перенесён на осень из-за пандемии коронавируса.
Ранее Майк Тайсон показал проморолик к бою с Роем Джонсом.