«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России

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Стали известны участники матча за Суперкубок России по футболу — 2020.
«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России
  • РИА Новости

Согласно регламенту, в матче за Суперкубок России играют победитель чемпионата страны и обладатель Кубка России. Поскольку «Зенит» является победителем обоих турниров, то в матче за Суперкубок соперником сине-бело-голубых станет вице-чемпион страны — московский «Локомотив».

Матч за Суперкубок России состоится 7 августа на «ВЭБ Арене» в Москве.

Ранее сообщалось, что гол Дзюбы с пенальти помог «Зениту» обыграть «Химки» и завоевать Кубок России.

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