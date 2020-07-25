Клопп прокомментировал информацию о переходе Ловрена из «Ливерпуля» в «Зенит»

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Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на информацию, согласно которой защитник команды Деян Ловрен близок к переходу в петербургский «Зенит».
Клопп прокомментировал информацию о переходе Ловрена из «Ливерпуля» в «Зенит»
  • Reuters

«Пока ничего не решено, мы не будем обсуждать это. Если я буду говорить о возможном отъезде игрока, то у меня начнут спрашивать о его потенциальной замене. Когда мне будет что сказать по этой теме, я это сделаю. В данный момент мне сказать нечего», — цитирует Клоппа Evening Standard.

Ловрен выступает за «Ливерпуль» с 2014 года. В его активе 185 матчей за мерсисайдцев, в которых он забил восемь мячей и отдал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к договорённости с «Ливерпулем» по трансферу Ловрена.

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