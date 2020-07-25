Футболист ПСЖ Мбаппе рассказал Макрону о своей травме

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном после победы над «Сент-Этьеном» (1:0) в финале Кубка страны.

Как сообщает RMC Sport, во время награждения Макрон поинтересовался здоровьем Мбаппе, который был на костылях после столкновения с защитником «Сент-Этьена» Лоиком Перреном.

В ходе беседы Мбаппе сказал, что у него был небольшой треск в ноге, но он не думает, что произошёл перелом. Тем не менее форвард подчеркнул, что намерен после матча поехать в больницу.

Ранее сообщалось, что гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок Франции.