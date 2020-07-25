Исмаилов сломал Емельяненко нос во время главного боя турнира АСА 107

Стал известен характер травм российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко, которые он получил в поединке с соотечественником Магомедом Исмаиловым.

Как сообщает Sport24, после боя Емельяненко в больнице диагностировали перелом носа. Кроме того, ему зашили рассечения над глазом. Обследование рёбер повреждений не обнаружило.

Бой стал главным событием турнира ACA 107 в Сочи. Исмаилов одержал победу над Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде.

Для Исмаилова эта победа стала 16-й в MMA при двух поражениях и одной ничьей. Емельяненко потерпел восьмое поражение в карьере при 28 победах и одной ничьей.

Ранее Камил Гаджиев заявил о желании провести реванш Исмаилова с Владимиром Минеевым и назвал суммы гонораров бойцов.