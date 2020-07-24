Гаджиев: Александр Емельяненко не успевал за Исмаиловым

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Президент промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал победу Магомеда Исмаилова над соотечественником Александром Емельяненко на турнире ACA107 в Сочи.
Гаджиев: Александр Емельяненко не успевал за Исмаиловым
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«Бой в исполнении Маги был отличным, Саша вообще ничего не показал. Есть ощущение, что у Емельяненко не было плана, как выбираться из такой ситуации. Магомед не показал ничего нового. Точно так же работал быстро руками, как в поединках с Васильевским и Фроловым. Непонятно, какие контраргументы Саша хотел предоставить и к чему он готовился. Он просто не успевал за Магой. Я вчера предполагал, что шансы будут 50 на 50, хотя раньше был уверен в победе Саши. Думаю, у него было мало спарринговой работы. У меня сложилось такое впечатление по его соцсетям», — цитирует Гаджиева Sport24.

Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде.

Ранее Кокорин выразил разочарование боем Александра Емельяненко с Исмаиловым.

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