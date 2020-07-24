Исмаилов назвал особенной победу над Александром Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал победу над соотечественником Александром Емельяненко в главном бою турнира АСА 107.

«Мы, мужчины, всегда пробуем что-то новое. Познать что-то новое, попробовать себя в чём-то новом. И делая это, каждый может пролететь над гнездом кукушки. И ничего страшного, если это произойдёт. Давно слежу за Александром — со времён PRIDE. Это особенный боец для меня, поэтому и победа особенная», — заявил боец после поединка.

Исмаилов техническим нокаутом одержал победу над Емельяненко в третьем раунде боя.

Ранее сообщалось, что Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире ACA 107.