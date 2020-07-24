Состояние попавшего в аварию гонщика Дзанарди ухудшилось

Состояние ветерана автоспорта Алекса Дзанарди ухудшилось, и он был переведён в отделение интенсивной терапии в одну из больниц Милана.

Об этом сообщает Motorsport. Врачи констатируют, что состояние Дзанарди нестабильно.

19 июня Дзанарди получил травмы в результате аварии с грузовиком. У него диагностировали множество травм, в том числе черепно-мозговую. В 2001 году итальянец потерял обе ноги в результате аварии в гонке CART. Впоследствии он сумел вернуться в спорт и выступал в чемпионате WTCC и других сериях, а в 2016 году завоевал золото на Паралимпиаде.

Ранее сообщалось, что гонщик Дзанарди выведен из искусственной комы и переведён в другой госпиталь.