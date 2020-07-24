КДК РФС сможет отменять ошибочно показанные игрокам жёлтые карточки

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил внесение поправки в дисциплинарный регламент относительно предупреждений игрокам.

Как сообщает пресс-служба РФС, с нового сезона контрольно-дисциплинарный комитет сможет отменять ошибочно назначенную жёлтую карточку, если она влечёт за собой пропуск матча.

Ранее сообщалось, что РФС утвердил дату начала нового сезона РПЛ.