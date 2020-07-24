СМИ: Тебас может уйти с поста главы Ла Лиги

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас может покинуть занимаемую должность.

Как сообщает El Partidazo de COPE, Тебас задумался об уходе с поста главы Ла Лиги после обвинений в том, что он получил €130 тыс. у клуба Сегунды «Фуэнлабрад» за юридические консультационные услуги в 2018 году, и не задекларировал этот доход. При этом функционер всегда утверждал, что никак не связан ни с одним из испанских клубов.

Отмечается, что сын Тебаса с 2016 года входит в совет директоров «Фуэнлабрады», что может спровоцировать конфликт интересов в будущем.

Тебас занимает пост главы Ла Лиги с 2013 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может подать в суд на Тебаса.