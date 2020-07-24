ВФЛА намерена начать новый раунд переговоров с World Athletics

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) в ближайшее время обратится в World Athletics с официальным письмом относительно статуса национальной федерации.

Как сообщает пресс-служба ВФЛА, такое решение было принято президиумом организации.

Также был принято решение провести 27 июля заседание комиссии по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics.

Российские спортсмены вынуждены выступать под нейтральным флагом с декабря 2016 года из-за приостановки членства ВФЛА в World Athletics. ВФЛА оказалась под угрозой ещё более серьёзных санкций со стороны World Athletics, вплоть до полного исключения, из-за невыплаты в срок штрафа за нарушение антидопинговых правил, связанного с делом прыгуна в высоту Данила Лысенко и фальсификацией документов, в которой замешано предыдущее руководство федерации.

Ранее стало известно, кто будет исполнять обязанности главы ВФЛА после ухода Евгения Юрченко.