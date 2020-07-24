СМИ: Дом футболиста «Ливерпуля» ограбили, пока он праздновал чемпионство
- Reuters
Как сообщает Liverpool Echo, в то время как бразилец после матча с «Челси» праздновал вручение команде трофея, в его дом пробрались грабители и украли несколько ювелирных изделий, а также угнали автомобиль Audi RS6, который позднее был найден в одном из районов Уигана.
26-летний Фабиньо выступает за «Ливерпуль» с 2018 года.
Ранее «Ливерпуль» показал празднование чемпионства в раздевалке после вручения трофея за победу в АПЛ.