СМИ: Дом футболиста «Ливерпуля» ограбили, пока он праздновал чемпионство

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Дом полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо был ограблен в то время, когда футболист отмечал с командой завоевание трофея Английской премьер-лиги (АПЛ).
СМИ: Дом футболиста «Ливерпуля» ограбили, пока он праздновал чемпионство
  • Reuters

Как сообщает Liverpool Echo, в то время как бразилец после матча с «Челси» праздновал вручение команде трофея, в его дом пробрались грабители и украли несколько ювелирных изделий, а также угнали автомобиль Audi RS6, который позднее был найден в одном из районов Уигана.

26-летний Фабиньо выступает за «Ливерпуль» с 2018 года.

Ранее «Ливерпуль» показал празднование чемпионства в раздевалке после вручения трофея за победу в АПЛ.

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