В «Химках» ответили на слухи о финансовой поддержке от московского клуба

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Генеральный директор подмосковного футбольного клуба «Химки» Василий Иванов прокомментировал слухи, согласно которым один из столичных клубов окажет финансовую поддержку команде из Московской области в размере 250 млн рублей.
В «Химках» ответили на слухи о финансовой поддержке от московского клуба
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«Это ерунда полная, уже не знают, что написать про нас. На данный момент ситуация такая: мы получили свидетельство о вступлении в РПЛ — вот и все. Лицензию мы давно уже получили. Честно, я уже не знаю, что ещё сказать. Все обсуждают что-то, но все решили: мы в лиге — это правда», — цитирует Иванова Sport24.

По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ, но повышение клуба в дивизионе долгое время находилось под вопросом из-за недостаточного финансирования. 22 июля стало известно, что команда всё же будет выступать в РПЛ.

Ранее гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов назвал невозможным спонсирование «Химок» со стороны красно-белых.

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