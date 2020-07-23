СМИ: Боксёры Альварес и Головкин договорились о проведении третьего боя

Чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBA мексиканец Сауль Альварес и обладатель поясов IBF и IBO в той же весовой категории Геннадий Головкин из Казахстана договорились о проведении их третьего поединка.

Как сообщает журналист Майк Коппинджер в своём Twitter, Альварес заработает за бой $45 млн, а Головкин — $30 млн. При этом принято решение, что поединок точно не будут проводить без зрителей, так как второй бой принёс организаторам $27 млн.

Отмечается, что ориентировочно третий поединок запланирован на май 2021 года.

Первый бой, который прошёл в сентябре 2017 года, завершился ничейным исходом. Во втором бою мексиканец победил решением большинства судей.

Ранее Умар Кремлёв рассказал о переговорах по бою Фёдора Чудинова с Альваресом.