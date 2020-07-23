СМИ: Боксёры Альварес и Головкин договорились о проведении третьего боя
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Как сообщает журналист Майк Коппинджер в своём Twitter, Альварес заработает за бой $45 млн, а Головкин — $30 млн. При этом принято решение, что поединок точно не будут проводить без зрителей, так как второй бой принёс организаторам $27 млн.
Отмечается, что ориентировочно третий поединок запланирован на май 2021 года.
Первый бой, который прошёл в сентябре 2017 года, завершился ничейным исходом. Во втором бою мексиканец победил решением большинства судей.
Ранее Умар Кремлёв рассказал о переговорах по бою Фёдора Чудинова с Альваресом.