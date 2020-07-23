В «Крыльях Советов» удивлены решению проголосовать против расширения РПЛ

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Председатель совета директоров самарских «Крыльев Советов» Александр Фетисов прокомментировал решение общего собрания клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) отклонить предложение о расширении состава участников чемпионата на сезон-2020/21.
В «Крыльях Советов» удивлены решению проголосовать против расширения РПЛ
  • © официальный сайт футбольного клуба «Крылья Советов»

«Поднимал вопрос о расширении РПЛ я, поддержали «Оренбург», «Ахмат» и «Рубин». Вместе с тем было удивительно наблюдать, что коллеги, которые находились рядом со мной и некоторое время назад голосовали за расширение, видели в этом смысл, горячо обосновывали, с такой горячностью сегодня обосновывали, что не надо этого делать. Видимо, ситуация изменилась», — приводит слова Фетисова РИА Новости.

«Крылья Советов» и «Оренбург», занявшие 15-е и 16-е места в прошедшем сезоне РПЛ, вылетели в ФНЛ.

Ранее сообщалось, что общее собрание РПЛ отклонило предложение о расширении лиги.

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