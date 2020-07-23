Мариу попрощался с «Локомотивом»

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Португальский полузащитник миланского «Интера» Жоау Мариу попрощался с московским «Локомотивом», за который выступал в минувшем сезоне на правах аренды.
Мариу попрощался с «Локомотивом»
  • © fclokomotiv
  • Instagram

«Я хотел бы поблагодарить «Локомотив». Всех, от президента до тренерского штаба, моих коллег и болельщиков, за то, что я чувствовал себя как дома в этом сезоне. Было приятно носить вашу футболку и бороться за ваши цвета. Я ухожу с очень позитивным чувством от этих моментов, которые мы разделили вместе. Всего наилучшего!» — написал Мариу в своём Instagram.

27-летний Мариу перешёл в «Локомотив» на правах аренды летом 2019 года. В его активе один гол и шесть результативных передач в 22 матчах за московский клуб во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» интересуется футболистом сборной Румынии.

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