Гончаренко: у ЦСКА появились очень хорошие возможности для усиления команды

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Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о планах по усилению состава команды.
Гончаренко: у ЦСКА появились очень хорошие возможности для усиления команды
  • РИА Новости

«Делаем всё возможное, чтобы усилить команду. Тем более что у нас появились очень хорошие возможности, чтобы усилить команду точечно, именно точечно. У нас есть определённые позиции, которые нуждаются в усилении, мы на эти позиции ищем игроков», — приводит слова Гончаренко пресс-служба клуба.

ЦСКА набрал 50 очков и занял четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги по итогам сезона. 

Ранее Гончаренко обратился к болельщикам ЦСКА после последнего матча в сезоне.

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