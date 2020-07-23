Гончаренко: у ЦСКА появились очень хорошие возможности для усиления команды

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о планах по усилению состава команды.

«Делаем всё возможное, чтобы усилить команду. Тем более что у нас появились очень хорошие возможности, чтобы усилить команду точечно, именно точечно. У нас есть определённые позиции, которые нуждаются в усилении, мы на эти позиции ищем игроков», — приводит слова Гончаренко пресс-служба клуба.

ЦСКА набрал 50 очков и занял четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги по итогам сезона.

Ранее Гончаренко обратился к болельщикам ЦСКА после последнего матча в сезоне.