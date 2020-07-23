Бывший тренер «Спартака» возглавил «Вильярреал»

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Бывший главный тренер московского «Спартака», испанской «Севильи» и английского «Арсенала» Унаи Эмери возглавил испанский «Вильярреал».
Бывший тренер «Спартака» возглавил «Вильярреал»
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Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с  48-летним специалистом рассчитано на три года.

Предыдущим местом работы 48-летнего испанского тренера был лондонский «Арсенал», из которого он был уволен по ходу нынешнего сезона. В разное время Эмери также работал в испанских «Альмерии», «Валенсии» и «Севилье», с которой трижды выиграл Лигу Европы, а также в московском «Спартаке» и французском «Пари Сен-Жермен».

«Вильярреал» по итогам завершившегося сезона испанской Примеры занял пятое место в турнирной таблице и вышел в Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что «Милан» продлил соглашение с главным тренером Стефано Пиоли.

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