Ещенко предложил фанатам «Спартака» направить деньги в фонд для медведей
- ©spartak.com
«Всем привет! Слышал, что фанаты «Спартака» собирают деньги за мою дисквалификацию. Предлагаю эти деньги потратить на фонд дикой природы для медведей. Пусть мишек будет больше!» — приводит слова Ещенко пресс-служба клуба.
За показ оскорбительной надписи на футболке Ещенко получил дисквалификацию на три матча Кубка России и был оштрафован на 50 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что майку Ещенко с оскорбительной надписью продали на аукционе.