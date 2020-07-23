Ещенко предложил фанатам «Спартака» направить деньги в фонд для медведей

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на инициативу фанатов клуба собрать средства для выплаты штрафа.

«Всем привет! Слышал, что фанаты «Спартака» собирают деньги за мою дисквалификацию. Предлагаю эти деньги потратить на фонд дикой природы для медведей. Пусть мишек будет больше!» — приводит слова Ещенко пресс-служба клуба.

За показ оскорбительной надписи на футболке Ещенко получил дисквалификацию на три матча Кубка России и был оштрафован на 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что майку Ещенко с оскорбительной надписью продали на аукционе.