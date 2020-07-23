Ещенко предложил фанатам «Спартака» направить деньги в фонд для медведей

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Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на инициативу фанатов клуба собрать средства для выплаты штрафа.
Ещенко предложил фанатам «Спартака» направить деньги в фонд для медведей
  • ©spartak.com

«Всем привет! Слышал, что фанаты «Спартака» собирают деньги за мою дисквалификацию. Предлагаю эти деньги потратить на фонд дикой природы для медведей. Пусть мишек будет больше!» — приводит слова Ещенко пресс-служба клуба.

За показ оскорбительной надписи на футболке Ещенко получил дисквалификацию на три матча Кубка России и был оштрафован на 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что майку Ещенко с оскорбительной надписью продали на аукционе.

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